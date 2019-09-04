В Челябинске готовят к запуску трамвай «Метеор»

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-04T09:21:38+03:00

В первый рейс он выйдет во время празднования Дня города

Изменить размер текста: A A

4 сентября в Челябинске презентовали новый трамвай. Его привезли из Усть-Катава еще в выходные. Называется модель «Челябинский метеор». Изначально была информация, что он не будет возить пассажиров, но на презентации слухи опровергли.

В салон вмещается максимум 309 человек, из них 57 — сидячие. Это примерно как в самолете Boing! На улицах города Челябинска «Метеор» появится в субботу, 7 сентября. Курсировать будет на третьем маршруте «Вокзал — ЧМК».

Теперь важно проверить состояние инфраструктуры для нового подвижного состава на каждом маршруте: состояние рельсового и силового хозяйства, длину остановочных платформ. Последнее время в Челябинске было несколько случаев со сходом вагонов с путей — рельсы очень старые.

Можно ли назвать трамвай скоростным, спросил корреспондент КП-Челябинск у представителя УКВЗ Евгения Самойлова?

— Скоростным, прежде всего, должно быть организованное движение: зеленая волна светофоров, состояние рельсового и силового хозяйства. Любой трамвай УКВЗ — скоростной, — ответил собеседник.

Тестирование продлится полгода, в разных погодных условиях. УКВЗ готов выполнить заказ города, ведь мощности предприятия позволяют выпускать до 100 трамваев в год. Если модель успешно пройдет техническую обкатку, то до конца 2020 года обещают закупить еще 25 штук.

Длина нового трехсекционного вагона — 26 м. Для сравнения трамвай «Рыжик» — стандартные 16 метров.

Также 4 сентября в Челябинске представили новые низкопольные автобусы.

Салон нового трамвая.Фото: Инна КУМЕЙКО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU