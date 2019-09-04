В Челябинске готовят к запуску трамвай «Метеор»
4 сентября в Челябинске презентовали новый трамвай. Его привезли из Усть-Катава еще в выходные. Называется модель «Челябинский метеор». Изначально была информация, что он не будет возить пассажиров, но на презентации слухи опровергли.
В салон вмещается максимум 309 человек, из них 57 — сидячие. Это примерно как в самолете Boing! На улицах города Челябинска «Метеор» появится в субботу, 7 сентября. Курсировать будет на третьем маршруте «Вокзал — ЧМК».
Теперь важно проверить состояние инфраструктуры для нового подвижного состава на каждом маршруте: состояние рельсового и силового хозяйства, длину остановочных платформ. Последнее время в Челябинске было несколько случаев со сходом вагонов с путей — рельсы очень старые.
Можно ли назвать трамвай скоростным, спросил корреспондент КП-Челябинск у представителя УКВЗ Евгения Самойлова?
— Скоростным, прежде всего, должно быть организованное движение: зеленая волна светофоров, состояние рельсового и силового хозяйства. Любой трамвай УКВЗ — скоростной, — ответил собеседник.
Тестирование продлится полгода, в разных погодных условиях. УКВЗ готов выполнить заказ города, ведь мощности предприятия позволяют выпускать до 100 трамваев в год. Если модель успешно пройдет техническую обкатку, то до конца 2020 года обещают закупить еще 25 штук.
Длина нового трехсекционного вагона — 26 м. Для сравнения трамвай «Рыжик» — стандартные 16 метров.
Также 4 сентября в Челябинске представили новые низкопольные автобусы.
Салон нового трамвая.Фото: Инна КУМЕЙКО
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ИСТОЧНИК KP.RU