2019-09-04T10:43:56+03:00
Происшествия

Сейсмологи Казахстана «устраивают» землетрясения в Челябинской области

Однако наши ученые опровергают данные коллег
Андрей АБРАМОВ
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Сейсмологи Казахстана зафиксировали подземные толчки в Челябинской области. Правда сами южноуральцы ничего не почувствовали.Сейсмологи Казахстана зафиксировали подземные толчки в Челябинской области. Правда сами южноуральцы ничего не почувствовали.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Казахстанские сейсмологи сообщили, что зафиксировали подземные толчки магнитудой в три балла в районе Троицка и Магнитогорска. Республика находится близко к Челябинской области, поэтому приборы ученых вполне могут покрывать территорию Южного Урала. Но наши сейсмологи опровергают показатели зарубежных коллег. Об этом пишет информационный портал «Медиазавод».

Примечательно, что сами южноуральцы о землетрясениях в последние недели не сообщали. Тогда почему о них пишут в Казахстане?

— Как правило, они (сейсмологи Казахстана — прим.ред.) немного завышают магнитуду и несколько ошибаются с координатами. Станции стоят достаточно далеко от наших границ. Повода для беспокойства, на наш взгляд, нет, — цитирует портал представителя института геофизики УрО РАН.

Сильное землетрясение Челябинская область пережила год назад. Эпицентр был в Катав-Ивановске. Отголоски дрожа земли чувствовались в Екатеринбурге и Башкирии.

Землетрясение на Урале.Ночью Челябинскую область трясло. На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. В эпицентре оказался Катав-Ивановский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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