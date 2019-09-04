В Челябинске распахнул двери интерактивный исторический парк «Россия — Моя история»

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-04T15:25:42+03:00

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4 сентября в ТРК «Гагарин парк» открылся мультимедийный Исторический парк «Россия — Моя история». В нашей стране он стал двадцатым по счету.

— Здесь очень важна подача исторического материала. Это абсолютно современный мультимедийный исторический парк, где можно воочию увидеть анимационную и 3D-реконструкцию того, что происходило. Конечно, для современной молодежи это очень важно. Это соответствует их образу и восприятию истории. Можно сказать, что это живой учебник. Это интересно и взрослым людям. Во всех залах представлен южноуральский компонент. История нашего края самобытна и началась задолго до того, как возникло русское государство. И здесь история начинается с Аркаима. Дальше все те народы, которые жили и живут у нас, представлены во всех залах. И каждый момент истории отражен, в том числе, и в тех событиях, которые происходили здесь, на нашей земле, — сказал глава региона Алексей Текслер на открытии проекта.

Руководитель области вместе со школьниками и студентами познакомился с экспозицией «Рюриковичи». Посетителей погрузят в четыре ключевых периода нашей истории: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе 1914-1945», «Россия — Моя история 1945-2016».

Государственный исторический музей Южного Урала подготовил региональный контент для мультимедийного музея.

Адрес исторического парка: Челябинск, ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин парк».

Открытию интерактивного исторического парка предшествовал красочный пролог. Фото: gubernator74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU