В Челябинске испортили памятник Ленину за 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-05T13:39:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Ремонт памятника Ленину в Челябинске забракован. Проверка контрольно-счетной палаты Челябинской области расходования бюджетных средств показала — деньги потратили зря. Почти весь объем работ — 90% — выполнен некачественно.

— По итогам экспертизы установлено, что на объекте более 90% работ выполнены некачественно: имеются сколы гранитных плит, потертости, наблюдается нарушение геометрии памятника. Сумма ущерба оценивается в 15 млн рублей, — сообщает КСП.

На удручающее состояние памятника Ленину обратили внимание взволнованные челябинцы. Администрация Челябинска обязала подрядчика устранить нарушения, однако добровольно он это сделать отказался. Представители мэрии будут обращаться в суд, сообщили в городской администрации.

Досье «КП»-Челябинск»

Памятник Владимиру Ленину на площади Революции был принят на баланс муниципалитета в 2015 году. По данным администрации города, на содержание памятника и облагораживание прилегающей территории в год расходуется 309 тыс. рублей. 17 млн.рублей изначально планировали потратить на ремонт.

Все челябинцы помнят, как долго шла реставрация. Началась летом, а закончена была только к ноябрю 2018 года. Гранитную облицовку постамента, прилегающей площадки и трибун заменили, потратив 14,8 млн рублей из городского бюджета. Подрядчиком выступила пермская компания «Евразия-Сервис».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU