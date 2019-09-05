2019-09-05T13:39:42+03:00
Общество

В Челябинске испортили памятник Ленину за 15 миллионов рублей

Контрольно-счетная палата подтвердила: ремонт памятника Ленину выполнен некачественно
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Почти весь ремонт памятника Ленину — 90% — выполнен некачественноПочти весь ремонт памятника Ленину — 90% — выполнен некачественно
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Ремонт памятника Ленину в Челябинске забракован. Проверка контрольно-счетной палаты Челябинской области расходования бюджетных средств показала — деньги потратили зря. Почти весь объем работ — 90% — выполнен некачественно.

— По итогам экспертизы установлено, что на объекте более 90% работ выполнены некачественно: имеются сколы гранитных плит, потертости, наблюдается нарушение геометрии памятника. Сумма ущерба оценивается в 15 млн рублей, — сообщает КСП.

На удручающее состояние памятника Ленину обратили внимание взволнованные челябинцы. Администрация Челябинска обязала подрядчика устранить нарушения, однако добровольно он это сделать отказался. Представители мэрии будут обращаться в суд, сообщили в городской администрации.

Досье «КП»-Челябинск»

Памятник Владимиру Ленину на площади Революции был принят на баланс муниципалитета в 2015 году. По данным администрации города, на содержание памятника и облагораживание прилегающей территории в год расходуется 309 тыс. рублей. 17 млн.рублей изначально планировали потратить на ремонт.

Все челябинцы помнят, как долго шла реставрация. Началась летом, а закончена была только к ноябрю 2018 года. Гранитную облицовку постамента, прилегающей площадки и трибун заменили, потратив 14,8 млн рублей из городского бюджета. Подрядчиком выступила пермская компания «Евразия-Сервис».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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