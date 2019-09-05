2019-09-05T20:16:55+03:00
Общество

Новый трамвай, который тестируют в Челябинске, сломался возле правительства

Вагон не выдержал первой техобкатки и парализовал движение на вокзал
Ирина Фадюшина
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Новый трамвай застрял у правительства области. Фото: сообщество "Челябинский транспорт".Новый трамвай застрял у правительства области. Фото: сообщество "Челябинский транспорт".
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Трехсекционный трамвай «Челябинский метеор» выехал из депо №2 в строну железнодорожного вокзала, но встал на участке между ТРК «КУБа» и правительством Челябинской области. Вагон пришлось отбуксировать.

— Длительной задержки не было. На сцепку дается не больше 10 минут, — официально прокомментировали в пресс-службе управления транспорта.

Однако очевидцы сообщают, что движение на вокзал стояло более получаса. Причины поломки пока не сообщаются.

Кстати, сам вагон оказался с пробегом. Согласно базе данных «Городской электротранспорт», вагон с таким номером был построен в декабре 2015 года. После выпуска попал в Самару. Там прокатался до весны 2017 года и был возвращен УКВЗ. Далее в июле 2018 года его отправили в Санкт-Петербург, но спустя четыре месяца снова вернули УКВЗ по причине разрыва контракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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