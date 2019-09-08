В Челябинской области проголосовало уже 16,70% избирателей
На избирательные участки продолжают подтягиваться люди. На 12 часов проголосовали 16,70% избирателей на 2296 избирательных участках. Такие цифры озвучил облизберком.
Сегодня, 8 сентября, в Единый день голосования, Челябинская область выбирает губернатора. На этот пост претендуют пять кандидатов.
Также на Южном Урале проходят выборы в органы местного самоуправления. Например, в Челябинске выбирают депутатов в районные собрания. Из них затем народные избранники сформируют городскую думу.
Напомним, что участки будут открыты до 20 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU