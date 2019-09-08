2019-09-08T12:20:58+03:00
Общество

В Челябинске на видео засняли торнадо

Съемки сделаны на крупном комбинате
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Испугались бы, если увидели такое? Фото: кадр с видеоИспугались бы, если увидели такое? Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В Сеть попало видео, на котором жителям Челябинска удалось заснять смерчь. Высоченная черная воронка образовалась на территории одного из крупных городских комбинатов. На записи видно, как торнадо кружит, поднимая вверх черную угольную пыль, а затем растворяется. Пользователи гадают, что это и как это получилось?

— Врата ада!

— Какой-то кандидат призывает темные силы на помощь, — пошутил в тему один из пользователей. Сегодня, 8 сентября, в Челябинской области проходят выборы губернатора и районных депутатов.

Небольшие торнадо нередко попадают в объективы челябинцев. Возникают они обычно летом в жаркую погоду, из-за разности атмосферного давления между верхними и нижними слоями атмосферы.

Смерч в Челябинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На избирательном участке в Челябинске КОИБ не принимает бюллетени
В гимназии Челябинска проводят благотворительную ярмарку, чтобы собрать деньги онкобольному ученику
В Челябинской области проголосовало уже 16,70% избирателей
Жительница Челябинска пришла на выборы в сомбреро
Явка на выборах в Челябинской области на 10 часов составила 5,67%
Дмитрий Нагиев заявил, что не отказался бы от квартиры в Челябинске
В Челябинской области стартовали выборы губернатора
В Челябинске центр перекрыт из-за салюта
В Челябинске на День города Нагиев сделал горожанам сомнительный комплимент
В Челябинске в день выборов появятся бесплатные автобусы
В Челябинске Алексей Текслер проверил новый сквер
В Челябинской области воплощают в жизнь мечту девочки, умершей от рака
В Челябинске в отеле перепутали отчество поп-звезды Владимира Преснякова
В Челябинской области в лесу погиб грибник
Челябинский «Трактор» одержал победу над «Амуром»
В Челябинске починили и продолжили тестировать новый трамвай
В Челябинске в День города полицейские дежурят на всех площадках
В Челябинске на стадионе «Сигнал» уложили новое покрытие
В Златоусте пассажиры идут на остановку между забором и лужей
В Копейске Форд въехал в сточную канаву
В Челябинской области водитель на Форде сбил мотоциклиста
СК сообщил причину смерти двух южноуральцев, которых сын нашел мертвыми
В Челябинской области липовые риелторы торгуют фейковой базой квартир
В Челябинске ко дню города сдали два проблемных дома