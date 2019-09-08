В Челябинске на видео засняли торнадо

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-08T12:20:58+03:00

Испугались бы, если увидели такое? Фото: кадр с видео

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В Сеть попало видео, на котором жителям Челябинска удалось заснять смерчь. Высоченная черная воронка образовалась на территории одного из крупных городских комбинатов. На записи видно, как торнадо кружит, поднимая вверх черную угольную пыль, а затем растворяется. Пользователи гадают, что это и как это получилось?

— Врата ада!

— Какой-то кандидат призывает темные силы на помощь, — пошутил в тему один из пользователей. Сегодня, 8 сентября, в Челябинской области проходят выборы губернатора и районных депутатов.

Небольшие торнадо нередко попадают в объективы челябинцев. Возникают они обычно летом в жаркую погоду, из-за разности атмосферного давления между верхними и нижними слоями атмосферы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/730763" frameborder="0"></iframe> Смерч в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU