В Челябинской области Алексей Текслер объяснил причины своей победы

СЕГОДНЯ 07:36 2019-09-09T07:36:36+03:00

В рабочих поездках Алексей Текслер много встречался с простыми людьми. Это помогло разобраться в проблемах. На фото: в Агаповском районе. Фото: gubernator74.ru

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После того, как в Челябинской области закрылись избирательные участки, победивший кандидат в губернаторы Алексей Текслер прибыл в студию телеканала ОТВ, в прямой эфир. Он объяснил причины своей победы. Челябинская область — регион непростой, с собственной экологической тематикой и протестами. Как собирается губернатор решать злободневные вопросы?

— Действительно, большое количество вызовов и запросов со стороны граждан сегодня существует. Экологическая повестка — это одна из них. Был ряд инициатив, которые я предложил, в частности региональный экологический стандарт. Задача, которую я ставлю, — приподнять планку, даже относительно федеральных требований, в части экологии. Речь идет в первую очередь об областной столице. Я считаю, что такое движение помогло сориентировать жителей на то, что перемены точно будут, — сказал Текслер.

В пользу Текслера сыграл ресурс соцсетей: прямое общение с жителями региона, на понятном простом языке — то, чего не хватало жителям. Особое внимание было уделено Инстаграму Алексея Текслера. На аккаунт главы региона подписано 126 тысяч человек. Каждый пост собирает массу отзывов. Южноуральцев интересует, большая ли команда работает на него в соцсетях?

— Не такое большое количество людей мне помогает в этом вопросе. Таким образом, я получаю обратную связь от жителей. Подготавливаясь к поездкам, я перечитывал те сообщения, которые мне присылали жители, и ехал уже со знанием многих проблем. Инстаграм я выбрал, потому что для меня он наиболее удобен с точки зрения анализа комментариев, — объяснил Текслер.

В своих рабочих поездках по региону руководитель области много общается с жителями на на улицах, узнавая от них о проблемах в том или ином городе или районе. Так проще разобраться в вопросах:

— Итогом общения стала разработанная программа, которую, как мне кажется, жители восприняли. Это здравоохранение, и социальная политика и все, что касается комфортной благоустроенной жизни. Фактически речь идет о прямой обратной связи, — сказал глава региона.

На грядках в СНТ "Искра" (Челябинск). Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU