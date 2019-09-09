2019-09-09T08:48:22+03:00
Общество

Аэропорт Челябинска и Курган может связать прямой поезд

Также рядом с летным полем может появиться автовокзал
Андрей АБРАМОВ
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Аэропорт Челябинск и Курган может связать прямой поезд. Фото: пресс-служба аэропортаАэропорт Челябинск и Курган может связать прямой поезд. Фото: пресс-служба аэропорта
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Аэропорт Баландино и Курган может связать прямое ЖД-сообщение. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта, отвечая на запрос редакции. Обращение касалось проблем транспортной доступности воздушной гавани.

— Активность аэропорта в части доступности воздушной гавани не ограничивается лоббированием развития общественного транспорта. Немалая часть наших пассажиров едут из городов области, из Кургана и северного Казахстана. РЖД и Правительство активно занимаются организацией ЖД-сообщения, которое свяжет аэропорт с Курганом, — сообщили КП-Челябинск.

Собеседник редакции добавил, что существуют планы создания автовокзала рядом с аэропортом. Планируется реконструкция и расширение автодороги.

— Мы рассчитываем, что ближайшие годы будут прорывными в плане развития транспортной доступности аэропорта, — сообщили в аэропорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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