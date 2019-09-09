2019-09-09T13:18:32+03:00
Политика

Почему Дубровский на выборах губернатора Челябинской области набрал больше Текслера

Пять лет назад экс-глава региона и выходец из Магнитогорска собрал на 17% голосов больше
Андрей АБРАМОВ
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Борис Дубровский пять лет назад на выборах губернатора собрал больше Алексея Текслера.Борис Дубровский пять лет назад на выборах губернатора собрал больше Алексея Текслера.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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8 сентября в Челябинской области прошли выборы губернатора 2019. Победу в первом туре одержал самовыдвиженец Алексей Текслер. Ранее президент назначил его врио, поэтому с его работой и делами избиратели могли ознакомиться на протяжении нескольких месяцев. В 2014 году в подобной ситуации был и Борис Дубровский.

Борис Дубровский (2014) 86,37%. Явка 42,5%.

Алексей Текслер (2019) 69, 31%. Явка 45%.

КП-Челябинск спросила у политолога, почему Борис Дубровский, которого сегодня многие южноуральцы считают причиной стагнации региона, показал на выборах лучший результат.

— Рационально мне трудно объяснить разницу. То, что Дубровский набрал больше голосов, скорее говорит о том, что на него как на выходца из Челябинской области фокусировалось больше надежд и позитивных ожиданий южноуральцев. В этой кампании сказался горький опыт несбывшихся надежд, и какая-то часть избирателей отдала голоса оппонентам Текслера. Буквально назло. Потому что Нациевский и Пашин, занявшие второе и третье места, в общей сложности добавили 12%. Хотя избирательную кампанию вели вялую и неактивную. Так что им повезло, — считает директора челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Зырянов.

Выборы в Челябинске 2019: почему победил Текслер и почему пришли всего 45%

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ИСТОЧНИК KP.RU

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