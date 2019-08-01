«Он не берет трубку»: куда делся экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Когда Дубровский занимал кабинет главы региона, СМИ постоянно прочили ему отставку. Пока мартовским вечером в Кремле официально не объявили, что Борис Александрович написал заявление.

Пролетело уже пять месяцев. И где сейчас БАД?

Его предшественник Михаил Юревич после отставки активно светился. Собирал подписи, чтобы идти в депутаты Госдумы. Пытался пробиться в попечительский совет «Динамо», в который традиционно входят руководители силовых ведомств. И помогал московскому «Красному кресту». А потом улетел в Израиль и эмигрировал в Лондон.

Но с Дубровским все было не так. Появился на официальном мероприятии на представлении Алексея Текслера правительству и пропал с радаров.

На представление Алексея Текслера правительству Борис Дубровский пришел без галстука.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«МЫ ЕГО ЖДАЛИ...»

Кроме кресла губернатора Борис Дубровский занимал еще несколько имиджевых постов. Был президентом ХК «Трактор», возглавлял патриотичное движение «За возрождение Урала» (ЗВУ). В последнем недавно сменился руководитель.

— В жизни движения после своего назначения Борис Александрович почти не участвовал и все к этому привыкли. После его отставки с поста губернатора, мы целый квартал ждали, что он как-то проявит себя. Мы ему звонили на мобильный, но он не брал трубку. Провели заседание без него и назначили меня исполняющей обязанности, — сообщила КП-Челябинск и.о. председатель «ЗВУ» Юлия Капкова. — В сентябре проведем новую конференцию и выберем нового председателя.

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА

Первые слухи, которые обсуждала политтусовка: экс-руководителю региона после отставки стало плохо с сердцем. Журналисты просили комментарий у минздрава. Ведь Борис Александрович в тот момент был в Челябинске. Но чиновники от здравоохранения сухо ответили:

— Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медпомощи, состоянии его здоровья и диагнозе, составляют врачебную тайну.

После своей отставки имя Бориса Дубровского пропало из новостной повестки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дальше появилась информация, что Дубровский уехал лечиться в Швейцарию.

— Этот слух пошел из Магнитогорска, откуда Борис Александрович родом и где случился стремительный взлет его карьеры от рабочего до директора ММК. Дело в том, что его семье приписывали недвижимость и счета в этой стране еще в бытность его губернатором. Да и медицина там хорошая — вот и получилась Швейцария, — считает один из магнитогорских журналистов, который попросил не указывать его имя.

ДУБРОВСКИЙ ПОДАЛ В СУД

В Магнитогорск вернулись ставленники Дубровского. Бывший мэр Челябинска и вице-губернатор Евгений Тефтелев теперь работает в местном благотворительном фонде. Экс-директор «Трактора» и вице-губернатор Иван Сеничев возглавил молочный комбинат. Первый замглавы минстроя Владимир Ушаков стал главой городского района.

Спустя еще какое-то время Борис Дубровский в кулуарных слухах, а затем и головах людей окончательно обжился в Швейцарии без всяких медицинских показаний.

— Не знаю как с ним связаться. У нас были исключительно рабочие отношения, — сообщил «Комсомолке» бывший пресс-секретарь Дубровского Дмитрий Федечкин.

8 августа у Бориса Дубровского назначено заседание в московском арбитражном суде. Он подал иск к антимонопольной службе.

Иск Бориса Дубровского числится в картотеке суда.

Ранее ФАС назвал экс-губернатора участником сговора на торгах на право обслуживания дорог. Нарушения нашли в аукционах на сумму свыше 2,4 млрд рублей. Судя по информации на сайте суда, Борис Дубровский как частное лицо просит признать решение о ФАС о его причастности недействительным.

Прибудет ли Борис Дубровский на заседание — большой вопрос. Теоретически он может отправить туда своего юриста.

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