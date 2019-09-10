2019-09-10T11:44:11+03:00
Общество

«Порнография»: горожане раскритиковали новый парапет на доме в центре Челябинска

Балясины делают из пенопласта
Ирина Фадюшина
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Одну из колонн поставили криво. Фото: Челябинский урбанистОдну из колонн поставили криво. Фото: Челябинский урбанист
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В доме на площади Революции, 1 начали устанавливать новодельные балясины. Горожан возмутило, что их сделали криво.

«Даже пенопласт не могут ровно поставить. Профессионалы!» — возмущается челябинец Константин Рисков.

Урбанист Лев Владов отмечает, что в паспорте фасада не было ни слова про размеры парапета, про шаг балясин, а в рабочем проекте реконструкции было написано — «подрядчик по месту определяет размеры».

«Для каменных колонн не было ни кладочного плана, ни схемы армирования. В итоге балясины делают из пенопласта с напылением. Посмотрите, какая получается порнография», — пишет Лев Владов.

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В пресс-службе регионального оператора капремонта отметили, что на фото — не один дом, а два разных, поэтому сравнивать парапеты некорректно.

— На фасаде дома по адресу площадь Революции, 1 балясины монтируются в том же количестве, такого же вида и диаметра, как были раньше. Диаметр балясины 18 см., на нее нанесены три выемки – всё воспроизведено один в один со старыми конструкциями, — уточнили в пресс-службе. — Цвиллинга, 38 — это другой дом, на нем балясины совсем иного вида, с другим шагом и другого диаметра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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