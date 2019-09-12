Экс-начальник полиции из Челябинской области, которого подозревают в изнасиловании подчиненной, попытался выйти из СИЗО

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-12T14:33:49+03:00

Его заключили под стражу в августе

Изменить размер текста: A A

Бывший начальник следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Риф Биктимиров обжаловал арест в Челябинский областной суд. Высокопоставленного полицейского подозревают в домогательствах к сотрудницам и изнасиловании одной из них. В конце августа силовика задержали и заключили под стражу до 22 октября.

— Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства, оставил без изменения постановление Чебаркульского городского суда Челябинской области от 23 августа. Постановление вступило в законную силу, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе облсуда.

По словам городского общественника, причиной претензий к Биктимирову со стороны руководства стала скандальная авария с начальником местной ГИБДД Григорием Керусенко. Якобы, он пытался «отмазать» своего приятеля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU