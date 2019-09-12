Экс-начальник полиции из Челябинской области, которого подозревают в изнасиловании подчиненной, попытался выйти из СИЗО
Бывший начальник следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Риф Биктимиров обжаловал арест в Челябинский областной суд. Высокопоставленного полицейского подозревают в домогательствах к сотрудницам и изнасиловании одной из них. В конце августа силовика задержали и заключили под стражу до 22 октября.
— Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства, оставил без изменения постановление Чебаркульского городского суда Челябинской области от 23 августа. Постановление вступило в законную силу, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе облсуда.
По словам городского общественника, причиной претензий к Биктимирову со стороны руководства стала скандальная авария с начальником местной ГИБДД Григорием Керусенко. Якобы, он пытался «отмазать» своего приятеля.
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ИСТОЧНИК KP.RU