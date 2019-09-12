Начальник ГИБДД, уволенный из органов после скандальной аварии, пытается вернуть офицерские погоны

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-12T14:09:41+03:00

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Экс-начальник ГИБДД Чебаркуля Григорий Керусенко, ставший героем скандала о пьяном ДТП, устраивается на службу в армию. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказал местный народный дружинник, аварийный комиссар Марат Хуснутдинов.

— Его берут без проблем на офицерскую должность, потому что его друг — начальник местного ФСБ. Керусенко оканчивал танковое училище. Два года служил в армии, был командиром взвода. А потом уволился, после аварии с пострадавшими. Правда, этот случай замяли, официально пострадавших не было, будто только машины разбиты. После чего Керусенко пришел в ГАИ. Его еще в 2009 году лишали прав за пересечение сплошной. И этот человек стал начальником ГИБДД, а теперь будет служить в армии? — говорит Марат Хуснутдинов.

Напомним, авария, из-за которой главный гаишник города лишился работы в органах, произошла в апреле. Григорий Керусенко ехал домой с корпоратива. По дороге в его автомобиль врезалась машина Марата Хуснутдинова. По словам дружинника, начальник районной ГИБДД был сильно пьян, но сел за руль. С места аварии попытался скрыться. За что суд лишил его водительских прав на год. Сам Керусенко утверждает, что его подставили: он ехал пассажиром, а машиной управлял друг. Из МВД Керусенко уволили через несколько дней после аварии.

На этом история не заканчивается. Пьяного сотрудника пытался выгораживать его товарищ — начальник из полиции. А в итоге сам оказался фигурантом дело об изнасиловании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/704608" frameborder="0"></iframe> Начальник ГИБДД сел пьяным за руль?.

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ИСТОЧНИК KP.RU