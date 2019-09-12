Адресат скандального комментария священника про «пукан» не знала, что ославила батюшку на всю страну
Страна обсуждает слова батюшки из Магнитогорска. Отец Дионисий в комментариях посоветовал комментаторше «остудить свой пукан, иначе треснет сейчас». Священник и раньше был фигурантом скандалов — он кинулся с кулаками на женщину.
КП-Челябинск удалось поговорить с челябинкой, у которой и завязался спор в комментариях с батюшкой.
— В группе был пост, что девушке испортил маникюр. Она сфотографировала его и выложила. А рука у нее была в царапинах. Я ей написала, что может быть клиентка сама виновата, ведь на такие руки проблематично сделать красиво. Многие со мной согласились. Тут в комментарии пришел этот священник. Говорит: «Выложи свою руку». Я выложила. Он начал: «Так ногти только мужики красят». Я начала ему намекать на историю с девушкой, которую он избил, дескать как она там поживает. Он не стал ничего отрицать. Тогда-то он и набросился на меня: «Остудите свой пукан», — рассказала КП-Челябинск челябинка.
Анна добавила, что была не в курсе, что о ее посте написали все крупные издания.
— Не хотела, чтобы так получилось. Я для подписчиков пост делала...
Тот самый пост.
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ИСТОЧНИК KP.RU