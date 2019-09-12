Адресат скандального комментария священника про «пукан» не знала, что ославила батюшку на всю страну

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-12T14:44:41+03:00

Рядовой интернет-спор вышел за рамки поста на странице и превратился в одну из самых обсуждаемых новостей

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Страна обсуждает слова батюшки из Магнитогорска. Отец Дионисий в комментариях посоветовал комментаторше «остудить свой пукан, иначе треснет сейчас». Священник и раньше был фигурантом скандалов — он кинулся с кулаками на женщину.

КП-Челябинск удалось поговорить с челябинкой, у которой и завязался спор в комментариях с батюшкой.

— В группе был пост, что девушке испортил маникюр. Она сфотографировала его и выложила. А рука у нее была в царапинах. Я ей написала, что может быть клиентка сама виновата, ведь на такие руки проблематично сделать красиво. Многие со мной согласились. Тут в комментарии пришел этот священник. Говорит: «Выложи свою руку». Я выложила. Он начал: «Так ногти только мужики красят». Я начала ему намекать на историю с девушкой, которую он избил, дескать как она там поживает. Он не стал ничего отрицать. Тогда-то он и набросился на меня: «Остудите свой пукан», — рассказала КП-Челябинск челябинка.

Анна добавила, что была не в курсе, что о ее посте написали все крупные издания.

— Не хотела, чтобы так получилось. Я для подписчиков пост делала...

Тот самый пост.

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ИСТОЧНИК KP.RU