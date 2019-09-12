2019-09-12T18:50:23+03:00
Общество

Новый трамвай опять сломался в Челябинске и парализовал движение на вокзал

Запустиь вагон помогла инструкция
Лидия ПЕСКОВАИрина Фадюшина
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Фото: социальные сети.Фото: социальные сети.
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Трехсекционный трамвай «Челябинский метеор» который день обкатывают на дорогах Челябинска. На прошлой неделе трамвай попал в неприятную ситуацию: застрял напротив правительства области, вагон пришлось отбуксировать. В четверг, 12 сентября, произошла очередная осечка в работе.

Как сообщает сообщество «Челябинский транспорт», в 19.45 трамвай остановился на площади Революции и парализовал движение своих собратьев в сторону вокзала. Через полчаса «Метеор» все же добрался до вокзала своим ходом. А на обратной дороге, спустя десять минут, сломался у стадиона «Локомотив».

— Был скачек напряжения. Потребовалось перезагрузить систему на вагоне. Водитель еще обучается. Как только дали инструкцию, все заработало, вагон поехал, — оперативно прокомментировали остановку для КП-Челябинск на УКВЗ.

Напомним, вагон, который тестируют в нашем городе, уже не новый. Его построили в декабре 2015 года. После выпуска трамвай попал в Самару. Там прокатался до весны 2017 года и был возвращен УКВЗ. Далее в июле 2018 года его отправили в Санкт-Петербург, но спустя четыре месяца снова вернули УКВЗ по причине разрыва контракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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