Группа высшего пилотажа «Стрижи» перед авиашоу в Челябинске сыграли в хоккей

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-13T14:38:45+03:00

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В субботу, 14 сентября на аэродроме Шагол авиагруппа «Стрижи» представит в Челябинске авиашоу, посвященное Дню города. А накануне, пилоты сменили комбинезоны на хоккейную форму, и вышли на лед, сыграв с любительской командой «Центурион», которые становились победителями всероссийских любительских турниров. Однако авиаторы переиграли «Центурион» — 7:3.

Отметим, что состав авиагруппы наполовину состоит из южноуральцев: командир звена Дмитрий Косоруков из Челябинска, старший летчик Антон Бердюгин из Златоуста, а командир группы Сергей Осяйкин из Магнитогорска.

Дмитрий Косоруков признался, что встал на коньки лет пять назад, но это дело его сильно затянуло. Дошло до того, что «Стрижи» создали свою хоккейную команду. Говорит, что тренируемся и играем, когда есть время, и это позволяет держать себя в хорошей физической форме. Отсюда и результаты.

Дмитрий Косоруков признался, что он давний болельщик «Трактора», и рад, что челябинская хоккейная школа продолжает воспитывать новые, талантливые кадры. Напомним, домашняя серия начнется 23 сентября. А 14 и 15 сентября «Трактора» в Китае сыграет с Кунблунь Ред Стар».

ИСТОЧНИК KP.RU