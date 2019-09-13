2019-09-13T14:38:45+03:00
Спорт

Группа высшего пилотажа «Стрижи» перед авиашоу в Челябинске сыграли в хоккей

Командир звена гвардии майор Дмитрий Косоруков считает себя фанатом «Трактора»
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Пилоты сменили комбинезоны на хоккейную форму. Фото: пресс-служба ХК «Трактор»Пилоты сменили комбинезоны на хоккейную форму. Фото: пресс-служба ХК «Трактор»
Изменить размер текста:

В субботу, 14 сентября на аэродроме Шагол авиагруппа «Стрижи» представит в Челябинске авиашоу, посвященное Дню города. А накануне, пилоты сменили комбинезоны на хоккейную форму, и вышли на лед, сыграв с любительской командой «Центурион», которые становились победителями всероссийских любительских турниров. Однако авиаторы переиграли «Центурион» — 7:3.

Отметим, что состав авиагруппы наполовину состоит из южноуральцев: командир звена Дмитрий Косоруков из Челябинска, старший летчик Антон Бердюгин из Златоуста, а командир группы Сергей Осяйкин из Магнитогорска.

Дмитрий Косоруков признался, что встал на коньки лет пять назад, но это дело его сильно затянуло. Дошло до того, что «Стрижи» создали свою хоккейную команду. Говорит, что тренируемся и играем, когда есть время, и это позволяет держать себя в хорошей физической форме. Отсюда и результаты.

Дмитрий Косоруков признался, что он давний болельщик «Трактора», и рад, что челябинская хоккейная школа продолжает воспитывать новые, талантливые кадры. Напомним, домашняя серия начнется 23 сентября. А 14 и 15 сентября «Трактора» в Китае сыграет с Кунблунь Ред Стар».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске полицейские задержали угонщика мотоцикла
В Челябинске домашние коты отказываются есть рыбу из Шершней
В Челябинске на берегу озера Тургояк идет стройка
В Челябинске депутат на инвалидном кресле не волнуется по месту проведения заседаний райсовета
В Челябинской области продолжают увольняться сотрудники скорой помощи
В Челябинской области неизвестные пытаются сорвать соревнования по маунтинбайку
Крыльцо «Единой России» в Челябинске облили зеленкой
Челябинск примет финал международного конкурса красоты «Рожденная побеждать!»
Ксения Синицына на Грин-при по фигурному катанию: «У меня все лучше получается, здесь родные стены»
Российские спортсменки занимают три первых места после короткой программы на Гран-при в Челябинске
В Челябинском бору открылась сказочная экотропа
В Челябинске водитель BMW сбил пожилую семейную пару
Муж и жена напали на человека с электрошокером в Челябинской области
В Челябинске готовятся к массовой акции чистоменов
В Кургане девушка погибла под колесами такси
В Челябинске и Ярославле будут перерабатывать использованные батарейки