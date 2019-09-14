Зрители авиашоу «Стрижи» в Челябинске остались без интернета и телефонной связи

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-14T13:52:16+03:00

На авиашоу приехали более 14 тыс. человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Люди с трудом выезжают с аэродрома

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Зрители авиашоу «Стрижи» жалуются на проблемы со связью и Интернетом на аэродроме Шагол.

— Хотел написать в соцсети, но Интернета нет. Пытаюсь отправить смс — тоже не получается. Да и телефонная связь урывками, — сообщил читатель КП-Челябинск Артур Газимов.

Некоторые считают, что это силовики ставят глушилки на массовых мероприятиях — в целях антитеррористической безопасности.

Другие относятся проще и видят причину лишь в большом скоплении народа в одном месте. Приехало более 14 тысяч человек.

Ранее мы писали об огромной пробке в сторону Шагла. Теперь пробка на выезде. Автобусы набиваются полные и с трудом выезжают с аэродрома.

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ИСТОЧНИК KP.RU