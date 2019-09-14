Зрители авиашоу «Стрижи» в Челябинске остались без интернета и телефонной связи
Зрители авиашоу «Стрижи» жалуются на проблемы со связью и Интернетом на аэродроме Шагол.
— Хотел написать в соцсети, но Интернета нет. Пытаюсь отправить смс — тоже не получается. Да и телефонная связь урывками, — сообщил читатель КП-Челябинск Артур Газимов.
Некоторые считают, что это силовики ставят глушилки на массовых мероприятиях — в целях антитеррористической безопасности.
Другие относятся проще и видят причину лишь в большом скоплении народа в одном месте. Приехало более 14 тысяч человек.
Ранее мы писали об огромной пробке в сторону Шагла. Теперь пробка на выезде. Автобусы набиваются полные и с трудом выезжают с аэродрома.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU