Житель Челябинской области спас детей от укуса гадюки

СЕГОДНЯ 06:37 2019-09-16T06:40:39+03:00

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В Озерске местный житель Денис Ковшов защитил от гадюки компанию ребятишек. По словам очевидцев, несколько мальчишек и девчонок заметили змею на набережной. Стали дразнить ее. Опасную игру увидел проходивший мимо Денис.

— Сейчас на набережной около «Паруса» была такая ситуация: несколько детишек тыкали в гадюку палками. Благо это увидел бывший полицейский Денис Ковшов и вовремя подоспел, предотвратил несчастный случай. Возможно, спас ребенка от летального исхода, — написал очевидец в группе «Подслушано Озерск» во «ВКонтакте».

Яд гадюки смертельно опасен. В июле после укуса этой ядовитой змеи скончался житель Сосновского района. В больнице тогда не оказалось противоядия.

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ИСТОЧНИК KP.RU