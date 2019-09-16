Челябинский облсуд утвердил приговор создательнице финансовой пирамиды из Магнитогорска

СЕГОДНЯ 18:48 2019-09-16T18:51:28+03:00

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Создательница двух кооперативов «Народная казна» Зульфия Алсынбаева проведет в колонии общего режима семь лет. Челябинский областной суд рассмотрел уголовное дело в апелляционном порядке и оставил приговор Правобережного райсуда Магнитогорска без изменения. Кроме того, Алсынбаева должна будет выплатить 62 млн рублей потерпевшим.

— Прокурор в апелляционном представлении и несколько потерпевших просили усилить наказание. Адвокаты осужденной в апелляционной жалобе настаивали на его смягчении. Но суд оставил приговор без изменения, — рассказали в пресс-службе областного суда.

Напомним, Зульфия Алсынбаева, в прошлом известная и уважаемая магнитогорцами журналистка, несколько лет назад открыла кредитно-потребительские кооперативы. Работали они по принципу финансовой пирамиды. Мошенница обманула почти 500 вкладчиков на сумму больше 100 млн рублей. По словам пострадавших, размеры вкладов у всех разные. У кого сотни тысяч, у кого миллионы. Самая большая сумма — 6 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU