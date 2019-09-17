2019-09-17T12:15:47+03:00
Общество

В Челябинске появился скейт-парк в парке Гагарина

Он стал первым обустроенным стационарным экстрим-парком в городе
Валентина ВАГАНОВА
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Новая площадка находится на Коммуны, 92. Фото: Федерация скейтбординга Челябинской областиНовая площадка находится на Коммуны, 92. Фото: Федерация скейтбординга Челябинской области
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Скейт-парк с площади Революции переехал в парк Гагарина. Его смонтировали скейтеры при поддержке городской администрации. Теперь любители погонять на роликах, велосипедах и скейтах будут собираться здесь. Больше переезжать им не придется. Новая площадка стала первым обустроенным стационарным экстрим-парком в городе.

— Ура! Закончилось строительство скейт-парка на улице Коммуны, 92. Огромное спасибо парням, которые денно и нощно занимались монтажом парка, а именно Даниилу Иванову, Александру, Илье Лазареву и Анатолию Янченко. Так же благодарим всех, кто приходил помогать в этом непростом деле, а таких было не мало, всех не перечислить. Пока еще стоят теплые дни, ждем всех покататься, — рассказали в Федерации скейтбординга Челябинской области.

Конструкции устанавливали сами скейтеры. Фото: Федерация скейтбординга Челябинской области

Конструкции устанавливали сами скейтеры. Фото: Федерация скейтбординга Челябинской области

До переезда на главную площадь города, экстрим-парк размещался за памятником Курчатову. Но общественники потребовали, чтобы спортплощадку демонтировали — от ежедневных нагрузок плиты у постамента разрушались. Все лето скейт-парк был на площади Революции. В августе десантники заявили, что спортплощадку сделали здесь специально: власти захотели сорвать праздник голубым беретам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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