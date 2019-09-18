2019-09-18T08:20:30+03:00
Общество

Покупателю сгоревшего исторического особняка в Челябинске придется его восстановить

Краеведы посчитали, насколько выгодно приобретение участка и дома в центре города
Ирина Фадюшина
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Краеведы оценили восстановление в 10-15 млн руб.Краеведы оценили восстановление в 10-15 млн руб.Фото: Андрей АБРАМОВ
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За сгоревший в начале августа дом Пчелина по улице Труда просят 5 млн руб. Баннер с объявлением появился на стене особняка. Краевед опасается, что его никто не купит и здание будет стоять в таком виде, пока окончательно не разрушится.

— Это плохое известие. Я был лучшего мнения о собственника, который обещал его восстановить, — отмечает краевед Юрий Латышев. — Это здание с обременением. Новый собственник обязан привести его в порядок. На это придется потратить еще 10-15 млн руб., а то и больше. Земли там мало, место не удобное.

Краевед не исключает, что здание подожгли специально. По его словам, в случившемся виноваты как собственник, так и чиновники, которые не следят за объектами культурного наследия.

Особняк, который называют Дом Пчелина, принадлежит известному бизнесмену, долго стоял заброшенным, а когда начали реконструкцию — случился пожар. Репортаж с с места ЧП, а также версии произошедшего — в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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