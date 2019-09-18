В Челябинской области намолочено более 1 млн тонн зерна

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-18T15:40:41+03:00

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Фермеры и коллективные хозяйства Челябинской области обмолотили 60 % посевов зерновых и зернобобовых культур. По данным оперативной сводки уборочных работ, к 18 сентября собрано больше миллиона тонн зерна. Продолжается уборка масличных культур, картофеля и овощей открытого грунта, а также заготовка кормов для отрасли животноводства.

Ближе всех к окончанию уборки зерновых — аграрии Брединского (80%), Варненского (75%) и Кизильского (70%) районов. Они в числе первых начали уборочные работы, и сегодня на складах предприятий и на элеваторах хранится, соответственно, 118, 68 и 105 тысяч тонн зерна нового урожая этих районов. Другие сельские муниципалитеты наступают на пятки лидерам уборки, благодаря хорошей технической оснащенности — за текущий год парк зерноуборочных комбайнов региона продолжил обновление — уборка урожая производится равномерно по всей территории области.

«Несмотря на осадки в отдельных территориях области, темпы уборочных работ позволили собрать к 18 сентября уже 1 миллион 027 тысяч тонн зерна, — говорит начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования областного минсельхоза Юрий Засыпкин. — Средняя урожайность зерновых — 12,5 центнера с гектара. При этом количество зерна с каждого гектара в разных районах области заметно отличается: если в Чебаркульском районе традиционно самая высокая урожайность — 24,6 ц/га, то в Еткульском, например, 17,4 ц/га, в Брединском — 9 ц/га, в Кизильском — 10,8 ц/га, в Октябрьском — 16,6 ц/га, в Карталинском (наиболее засушливом в 2019 году) — 7,1 ц/га».

Продолжается уборка картофеля и овощей. На 18 сентября убрано 41% посадок картофеля и 27% овощей открытого грунта. Собрано, соответственно, 53,6 тыс. тонн и 9,1 тыс. тонн. Заготовка сена и сенажа практически завершается, в хранилища заложено 112 тысяч тонн сена и 290 тысяч тонн сенажа. Также ведется уборка силосных культур, в силосные ямы заложено 80 тысяч тонн зеленой массы. В пересчете на кормовые единицы заготовлено 19,5 центнера кормовых единиц на одну условную голову КРС.

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ИСТОЧНИК KP.RU