Силовики не исключают, что взрыв гранаты в Челябинской области был убийством
Причины гибели мужчины во время взрыва гранаты в общежитии Златоуста 18 сентября будет расследовать Следственный комитет. По факту смерти местного жители возбуждено уголовное дело.
— По предварительным данным, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил смертельные травмы в ходе бытового конфликта при взрыве находившейся у него самодельной гранаты. При этом, травмы получили еще несколько местных жителей, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
Следствию предстоит детально восстановить подробности фатального вечера, а также назвать виновника взрыва.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
В настоящее время по делу проводится комплекс неотложных следственных действий, будут проводиться различные экспертизы.
Один человек погиб от взрыва гранаты в Златоусте.
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ИСТОЧНИК KP.RU