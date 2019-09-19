2019-09-19T07:28:25+03:00
Происшествия

Силовики не исключают, что взрыв гранаты в Челябинской области был убийством

В Златоусте по горячим следам возбуждено уголовное дело
Лидия ПЕСКОВА
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Пьяные разборки расследует Следственный комитет.Пьяные разборки расследует Следственный комитет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Причины гибели мужчины во время взрыва гранаты в общежитии Златоуста 18 сентября будет расследовать Следственный комитет. По факту смерти местного жители возбуждено уголовное дело.

— По предварительным данным, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил смертельные травмы в ходе бытового конфликта при взрыве находившейся у него самодельной гранаты. При этом, травмы получили еще несколько местных жителей, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Следствию предстоит детально восстановить подробности фатального вечера, а также назвать виновника взрыва.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

В настоящее время по делу проводится комплекс неотложных следственных действий, будут проводиться различные экспертизы.

Один человек погиб от взрыва гранаты в Златоусте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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