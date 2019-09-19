2019-09-19T08:40:17+03:00
Общество

Разбившего Rolls-Royce Аристова рабочего из Челябинска могут признать банкротом до конца этого дня

Суд уже начался, судья изучает предоставленные документы
Лидия ПЕСКОВА
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До этого Владислав Кантемиров собирался продать почку.До этого Владислав Кантемиров собирался продать почку.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Рабочий-трубопрокатчик Владислав Кантемиров, который должен выплатить около трех миллионов рублей за разбитую им элитную иномарку, уже в четверг, 19 сентября, может быть объявлен банкротом. В Челябинске начался соответствующий процесс.

Сам истец и ответчик в суд не явились, но предоставили необходимые документы. Судья готова рассмотреть их и вынести решение о банкротстве в отсутствии сторон до конца дня.

Напомним, самое дорогое ДТП в истории Челябинска произошло в феврале 2016 года. Поздно вечером Владислав Кантемиров на «Ладе», которую он водил по доверенности, протаранил элитную иномарку владельца ЧЭМК Александра Аристова. Сначала бизнесмен простил трудягу, но позже его завод подал на Кантемирова в суд, ведь машина числилась на балансе предприятия. Суд постановил, что рабочий обязан выплатить за ремонт крыла 3,8 млн рублей. 400 тысяч из этой суммы заплатила страховая компания по ОСАГО. Еще порядка 500 тысяч выплатил сам Кантемиров. Сегодня его ресурсы исчерпаны, он надеется избавиться от долга, став банкротом.

Кантемиров все еще должен порядка 2,7 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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