Разбившего Rolls-Royce Аристова рабочего из Челябинска могут признать банкротом до конца этого дня

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-19T08:40:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Рабочий-трубопрокатчик Владислав Кантемиров, который должен выплатить около трех миллионов рублей за разбитую им элитную иномарку, уже в четверг, 19 сентября, может быть объявлен банкротом. В Челябинске начался соответствующий процесс.

Сам истец и ответчик в суд не явились, но предоставили необходимые документы. Судья готова рассмотреть их и вынести решение о банкротстве в отсутствии сторон до конца дня.

Напомним, самое дорогое ДТП в истории Челябинска произошло в феврале 2016 года. Поздно вечером Владислав Кантемиров на «Ладе», которую он водил по доверенности, протаранил элитную иномарку владельца ЧЭМК Александра Аристова. Сначала бизнесмен простил трудягу, но позже его завод подал на Кантемирова в суд, ведь машина числилась на балансе предприятия. Суд постановил, что рабочий обязан выплатить за ремонт крыла 3,8 млн рублей. 400 тысяч из этой суммы заплатила страховая компания по ОСАГО. Еще порядка 500 тысяч выплатил сам Кантемиров. Сегодня его ресурсы исчерпаны, он надеется избавиться от долга, став банкротом.

Кантемиров все еще должен порядка 2,7 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU