2019-09-19T10:01:27+03:00
Общество

Эко-квест «ЗаБОР» в Челябинске перенесли на 12 октября

Продолжается сбор заявок на уникальное мероприятие
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«Комсомольская правда -Челябинск» и «PchelaNews» приглашают южноуральцев на экологический квест. Организаторы решили перенести его на 12 октября по причине непогоды в ближайшие выходные.

В увлекательном празднике «ЗаБОР» смогут принять участие все желающие. Название эко-квеста выбрано неслучайно: в считанных сотнях метров от места праздника проходит граница челябинского бора, «зеленых легких» города-миллионника.

Участникам квеста «ЗаБОР» предстоит пройти шесть станций, разбросанных вокруг главной сцены ПКиО Гагарина. Каждая посвящена актуальным экологическим проблемам: сохранению леса, водных ресурсов, атмосферы, животного мира, а также экологически чистому транспорту и раздельному сбору мусора. На каждой станции предстоит выполнить задания, проявить смекалку, эрудицию, а иногда — смелость и ловкость. Внимательные судьи будут следить за выполнением заданий, отмечая набранные очки или штрафы. Победу одержит команда, которая наберет больше всех баллов.

Приходите! Будет интересно!

Участие бесплатное.

Вам нужно собрать команду от пяти до 10 человек и заполнить простую форму по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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