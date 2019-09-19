Где взял гранату ревнивый южноуралец, устроивший взрыв в Златоусте

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-19T18:22:33+03:00

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В Златоусте, на месте взрыва во дворе общежития на улице 40 лет Победы нашли металлические осколки и спусковую скобу от учебного боеприпаса.

— Во дворе дома мужчина привел в действие боеприпас, выдернув кольцо, и замахнулся, чтобы бросить его, — рассказал журналисту КП-Челябинск старший следователь по городу Златоусту Алексей Панков. — Однако боеприпас преждевременно взорвался у него в руках.

Где злоумышленник мог раздобыть гранату: купить в магазине или попросить у военных? Читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU