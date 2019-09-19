Сорвать куш: челябинец Сергей Ковалев заработает 12 миллионов долларов за бой с Альваресом

СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-19T18:21:41+03:00

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Крашер (прозвище Сергея Ковалева) снова выходит на ринг. Только недавно в Челябинске он защитил чемпионский титул WBO в полутяжелой весовой категории в бою против Энтони Ярда, а уже 2 ноября снова будет отстаивать свой пояс в поединке с претендентом — мексиканцем Саулем Альваресом (чемпион мира по версии WBA) по прозвищу Канело, который младше Крашера на семь лет. Альварес попытается завоевать еще один чемпионский пояс, сместив с этой позиции Ковалева.

Это будет уже 17-й подряд титульный поединок Сергея Ковалева, и, судя по сообщениям СМИ, самым прибыльным. За бой с Канело Крашер получит 12 миллионов долларов, а его соперник, вне зависимости от исхода поединка, 30 миллионов долларов. Часть этих гонораров — примерно 70 процентов уйдет на налоги и оплату промоутерам, тренерам и помощникам.

Эксперы утверждают, что такой высокий гонорар поможет Ковалеву накопить неплохой «пенсионный капитал». Тем более, что уроженец Челябинска, по его словам, не хочет останавливаться на достигнутом, и провести еще минимум 4-5 поединков.

А на днях лучшие бойцы в своих весовых категориях Альварес и Ковалев для представителей СМИ провели «дуэль взглядов». Соперники не стали «костерить» друг друга, а вели себя дружелюбно. После этог Крашер даже выложил селфи с Канело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728047" frameborder="0"></iframe> Юная фанатка Сергея Ковалева читает стихи.

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ИСТОЧНИК KP.RU