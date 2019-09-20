2019-09-20T11:06:46+03:00
Общество

На организаторов скандальных раскопок культурного слоя Челябинска написали заявление в полицию

Чиновники знают, что работы проводить запрещено, но в открытую игнорируют предписания
Андрей АБРАМОВ
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Краевед потребовал прекратить строительство новой развязки на улице Братьев Кашириных. Фото: Юрий ЛАТЫШЕВКраевед потребовал прекратить строительство новой развязки на улице Братьев Кашириных. Фото: Юрий ЛАТЫШЕВ
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Краевед Юрий Латышев написал заявление в полицию. Житель Челябинска требует привлечь строителей по статье за уничтожение объектов культурного наследия. Речь о работах на улице Нагорная. Там строят дорожную развязку.

— Здесь находится культурный слой Челябинска XVIII-XIX вв. Площадь уничтоженного участка ориентировочно около 100 квадратных метров. Здесь запрещено производство всех земляных работ глубиной более 0,5 метра без проведения археологических исследований. Однако археологические исследования и раскопки на данном участке никогда не проводились, — рассказал Юрий Латышев.

Неравнодушный горожанин уже обошел всех чиновников, но те делают вид, что не ничего не происходит.

— Следует отметить, что еще 29 января начальнику управления дорожного хозяйства выдано предостережение о том, что строительные работы на территории культурного слоя Челябинска ведутся без проекта «Обеспечения сохранности объектов культурного наследия», — добавил Латышев.

Получается, все ключевые персоны в курсе, но никак не реагируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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