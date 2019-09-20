2019-09-20T13:03:28+03:00
Общество

В Челябинской области готовят новые законы по безнадзорным животным

Агрессивные особи будут жить в приютах до наступления естественной смерти
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В Челябинске вышли с инициативой чипировать бездомных собак.В Челябинске вышли с инициативой чипировать бездомных собак.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Министерство сельского хозяйства Челябинской области разработало предложение о внесении в бюджет 2020 года расходов на идентификацию животных. Предложения представлены на рассмотрение главе региона Алексею Текслеру.

В общественной палате Челябинской области проведено совещание, на котором обсуждалась информация о происшествии в ветприемнике ООО «Продлидер». По данным волонтёров, там погиб пёс по кличке Джек. Кроме того, неизвестно, почему животных в приюте стало значительно меньше сразу после инцидента с Джеком.

В совещании принял участие директор ООО «Продлидер» Вячеслав Пряхин, которого руководитель общественной палаты Олег Дубровин попросил провести внутреннее расследование и выяснить, что произошло с животными. Необходимость отлова собак не вызывает сомнений: попадая на улицы, они постепенно сбиваются в стаи и могут нанести вред человеку, особенно детям. Расходы на проведение отлова предусмотрены в региональном бюджете в объёме 10,8 млн рублей.

По мнению участников совещания, нужно менять порядок работы с безнадзорными животными в приютах. Тем более, что с 1 января 2020 года в отношении приютов будут действовать новые требования федерального закона об обращении с животными. Заместитель начальника управления ветеринарии областного минсельхоза Наталья Ершова предложила, не дожидаясь начала года, ввести видеофиксацию отлова животных.

С 1 января 2020 года владельцы приютов приравниваются в обязанностях к владельцам животных, они должны будут обеспечить десятидневный карантин отловленных животных, их вакцинацию, стерилизацию и идентификацию. Затем животное либо передается новому владельцу (сведения о поступившем в приют животном в течение 3 дней размещаются в сети «Интернет»), либо помещается в прежнюю среду обитания. Агрессивные особи будут жить в приютах до наступления естественной смерти.

Региональный минсельхоз уже разработал и представил губернатору предложения о включении в бюджет 2020 года расходов на вакцинацию, стерилизацию безнадзорных животных и идентификацию, которая для собак может представлять собой чипирование или биркование. На чипе (бирке) будет находиться электронная информация о владельцах или об их отсутствии, вакцинации животных, пребывании в том или ином приюте. Введение идентификации позволит проследить, как животное попало на улицу, есть ли у него обязательная прививка от бешенства и т.д. Если животное уже получило номер и не проявляет агрессию, то не будет подлежать отлову.

Рабочая группа совместно с министерством сельского хозяйства продолжит работу в определении новых правил работы с безнадзорными животными, которые в виде порядка будут приняты на региональном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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