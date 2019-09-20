Момент выезда грузовика на остановку в Челябинске попал на видео

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-20T12:17:03+03:00

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Утром 20 сентября в Челябинске грузовик марки ХОВО выехал на трамвайную остановку Тепличная. Все случилось за считанные секунды. КП-Челябинск нашла видео с камер наблюдения. По ним видно, как грузовик четко едет по проспекту Победы и в районе остановки неожиданно сворачивает влево, сносит пешехода и выезжает на рельсы.

— Водителю грузовика 30 лет. Перед тем как сбить женщину, он снес ограждение. Забор отлетел в легковушку, которая стояла на «зебре», — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Известно, что пострадавшей 28 лет. Она в крайне тяжелом состоянии. Сейчас она лежит в реанимации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733199" frameborder="0"></iframe> Грузовик вылетел на остановку и сбил женщину в Челябинске.Видео: Дмитрий Попов

ИСТОЧНИК KP.RU