«Изнасилование» фасада дома на площади Революции не остановили после того, как на проблему обратила внимание мэрия

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-24T16:22:00+03:00

Неравнодушный житель Челябинска Лев Владов недоумевает, почему он, находясь в путешествии, замечает то, что не видят местные чиновники

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Дом на площади Революции, 1 переживает капремонт. Здание, которое украшает сотни открыток и фото с видами Челябинска, уродуют. Городской активист Лев Владов назвал покраску фасада «изнасилованием». После шумихи СМИ, мэрия Челябинска жестко отреагировала и сообщила, что начала расследование. Имя ответственного за покраску назовут 27 октября.

— Спустя сутки мэрия среагировала на пост про покраску каменного фасада. Мы нашли техзадание на ремонт фасада. Увидели, что могло произойти тупейшее недопонимание: в паспорте фасада указан цвет плитки — как у краски под названием «Тиккурила Фасадная»... В любом случае, на другой странице тз ясно написано — ремонт и чистка плитки, но никак не покраска, — написал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Молодой человек сейчас путешествует по Америке. В своих соцсетях он адресовал чиновникам важные вопросы.

— Почему я, находясь на другом континенте, на десять часовых поясов в прошлом, замечаю грубейшее нарушение раньше, чем городские службы? Вы что, совсем не смотрите по сторонам, перемещаясь по городу? Мне, как жителю, все равно, какое имя будет у ответственного. Мне важно, что будет с фасадом дальше? Вы уже заказали промальпинистов с «керхером»? Так оставите? Пообещайте мне что-нибудь!

Но самый острый вопрос сформулирован лаконично:

— Какого черта полчаса назад фасад продолжали докрашивать?

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ИСТОЧНИК KP.RU