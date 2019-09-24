Мэрия Челябинска начала проверку скандальной покраски дома на площади Революции

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-24T14:20:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинск уже несколько дней обсуждает ремонт фасада дома на площади Революции, 1. Его называют «главным домом», поскольку он стоит в самом центре города. Недавно в многоэтажке начали капремонт. Результаты возмутили общественность. Негодуют и в мэрии. Резко негативно по поводу покраски дома высказался пресс-секретарь администрации Владимир Сафонов и добавил:

— Наталья Котова поручила провести служебную проверку. Имя ответственного за согласование покраски фасада станет известно 27 сентября. Это срок окончания служебной проверки. Возможно, она завершится и раньше. Просто руководители строительно-архитектурной сферы сейчас находятся в командировке в Казани. Предвосхищая вопросы — они там перенимают опыт. В Казани ведь действительно красиво.

Сомнительное с точки зрения эстетики и истории решение приняли потому, что дом убрали из реестра объектов выявленного культурного наследия. Если бы он был в этом перечне, то его реконструкцией могла бы заниматься только компания с лицензией на ремонт ценных зданий. КП-Челябинск посвятила большое расследование тому, как из этого реестра в Челябинске выкинули все красивые здания. Причем сделали это специалисты из другого города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU