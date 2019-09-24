2019-09-24T14:20:39+03:00
Общество

Мэрия Челябинска начала проверку скандальной покраски дома на площади Революции

Каменную облицовку с красивой исторической патиной залили краской
Андрей АБРАМОВ
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Фасад дома на площади Революции,1 изуродовали краской.Фасад дома на площади Революции,1 изуродовали краской.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Челябинск уже несколько дней обсуждает ремонт фасада дома на площади Революции, 1. Его называют «главным домом», поскольку он стоит в самом центре города. Недавно в многоэтажке начали капремонт. Результаты возмутили общественность. Негодуют и в мэрии. Резко негативно по поводу покраски дома высказался пресс-секретарь администрации Владимир Сафонов и добавил:

— Наталья Котова поручила провести служебную проверку. Имя ответственного за согласование покраски фасада станет известно 27 сентября. Это срок окончания служебной проверки. Возможно, она завершится и раньше. Просто руководители строительно-архитектурной сферы сейчас находятся в командировке в Казани. Предвосхищая вопросы — они там перенимают опыт. В Казани ведь действительно красиво.

Сомнительное с точки зрения эстетики и истории решение приняли потому, что дом убрали из реестра объектов выявленного культурного наследия. Если бы он был в этом перечне, то его реконструкцией могла бы заниматься только компания с лицензией на ремонт ценных зданий. КП-Челябинск посвятила большое расследование тому, как из этого реестра в Челябинске выкинули все красивые здания. Причем сделали это специалисты из другого города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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