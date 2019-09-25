Историческое здание в центре Челябинска превратят в барный квартал
В здании «Молодежной моды» (также известном как Торговый дом Валеева) на Кировке откроется новое питейное заведение под названием Bla bla bar. На площади 1200 «квадратов» объединятся более двух десятков заведений.
— На двух этажах мы соберем 20 баров с разнообразными концепциями. Откроем два ресторана и два караоке, — сообщают администраторы заведения на странице в Instagram. — Мы продумали концепцию таким образом, чтобы каждый из наших партнеров получил равные условия, мог рассадить от 20 до 30 гостей, продумать свои фирменный стиль и подачу, и при этом сохранять единую атмосферу веселья и свободы.
Проект реализует казахстанская компания K&K. Подобные заведения уже есть в Нур-Султане и Алматы.
Сам по себе формат объединения нескольких заведений общепита для Челябинска не новый. В этом году возле ЮУрГУ открылся «Белый рынок». Все пространство — один большой магазин деликатесов, плавно перетекающий в фуд-корт. Новое пространство преподносили как «вторую Кировку».
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