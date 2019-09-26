2019-09-26T10:00:16+03:00
Общество

Меньше 1% жителей Челябинской области разделяют мусор

Эта катастрофически мало для региона, который испытывает постоянные проблемы со складированием отходов
Андрей АБРАМОВ
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Раздельный сбор мусора в Челябинске занятие не из популярных.Раздельный сбор мусора в Челябинске занятие не из популярных.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мусор — серьезная проблема в Челябинской области. Недавно регион пережил коллапс, но неоднозначные новости про новые и старые полигоны всплывают до сих пор. Вместе с тем, в Челябинске есть сознательные горожане, которые заняты раздельным сбором мусора. Все что можно переработать — отправляется на фабрики, а не в общий контейнер.

В этом им помогает проект «Разделяйка». Работает он уже два года. Активисты движения занимаются просвещением — как и что выбрасывать, а также поддерживают проект эко-такси. Платишь 100 руб. и у тебя забирают мусор на переработку. Кроме того, проводят районные акции, куда любой может принести разделенный мусор.

Активисты говорят, что несмотря на миллионное население Челябинска, раздельный сбор ежемесячно поддерживают приблизительно 1 500 горожан. Это меньше 1%.

— Одни сортируют мусор по категориям перед акцией, другие заводят сразу много коробочек. Но в любом случае сортировать мусор без осознанного желания — такое себе занятие. Сначала должно появиться именно желание, начать лучше с простого — батареек, крышечек. Потихоньку понимаешь, что их выбрасывать нельзя, а потом доходишь до более серьезного дела, — рассказал сайту «Медиазавод» координатор проекта «Разделяйка» Ильдар Баймуратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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