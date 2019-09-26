Карен Даллакян зовет домашних животных Челябинска на диспансеризацию
Осенью и весной у людей обостряются хронические болезни. Животные тоже особенно уязвимы в капризное межсезонье. О том, чем может хозяин помочь питомцу, в эфире радио КП-Челябинск (93,5 FM) рассказал зоозащитник, ветеринар, председатель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян.
— У собак и кошек те же болезни, что у человека. И они обостряются в межсезонье. Владельцам стоит быть начеку, а еще лучше — провести диспансеризацию питомца. Достаточно привезти в клинику баночку с его мочой, — говорит Карен Даллакян.
Ветеринар советует землякам наблюдать за животными. Заболевший питомец снижает активность, не реагирует даже на любимые лакомства и игрушки.
Заподозрили что-то? Тогда измерьте ректальным способом температуру. Градусник должен быть электронным, без ртути. Если температура поднялась выше 39 градусов, нужна помощь врача.
— Важные первые сутки. Когда болезнь запущена, бороться с ней тяжело и животному, и врачу, и владельцу, — говорит Даллакян.
Также известный доктор просит челябинцев доверять чутью животных и сократить утренние прогулки. Особенно для гладкошерстных собак. Если питомец зовет вас домой, соглашайтесь.
КСТАТИ
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