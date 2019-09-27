Очевидцы сняли на видео, как жительница Кургана избивает челябинского полицейского в аэропорту

СЕГОДНЯ 06:11 2019-09-27T06:15:23+03:00

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В отношении пары из Зауралья возбудили уголовные дела за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. Напомним, инцидент случился 22 сентября в аэропорту Баландино. Мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения устроили скандал с сотрудниками аэропорта. Они собирались лететь в Турцию, но авиакомпания отказала в перелете. Вместо самолета мужчину и женщину доставили в дежурную часть.

Жительница Кургана VS челябинский полицейский.

— Подними на меня руку, подними», — кричит женщина, снимая полицейского на камеру мобильного, и сама несколько раз ударяет его по лицу.

— Я при исполнении, — спокойно отвечает сотрудник полиции. А дамочка в ответ впивается зубами в его руку.

Назначена судмедэкспертиза для определения тяжести телесных повреждений полицейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU