В Магнитогорске на защиту уволенной за откровенные фото тренера встали родители ее воспитанников

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-27T12:34:33+03:00

Почти тридцать учеников Екатерины Конопенко хотят заниматься только у нее Фото: из открытых источников

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После скандального увольнения тренера по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерины Конопенко на ее место назначили другого преподавателя. Однако ее бывшие воспитанники не ходят на тренировки к новому педагогу.

— Мой сын посетил одно занятие и сказал, что больше не пойдет. Другие мальчишки тоже отказались ходить к новому теренру, — рассказывает мама одного из юного спортсменов.

Почти тридцать учеников Екатерины Конопенко хотят заниматься только у нее. В этом ребят поддерживают их родители. Папы и мамы буквально горой встали на защиту уволенного педагога. По их словам Екатерина отличный тренер, умеющий найти подход к каждому ребенку.

— Наши дети довольны. А разгоревшийся скандал с фотографиями — это дела давно минувших дней и нас это никак не касается. Мы все равно будем водить к ней своих детей, даже если за тренировки придется платить, — говорят родители.

Напомним, педагог допобразования детско-юношеского центра 41-летняя Екатерина Конопенко лишилась работы из-за эротических снимков в соцсети. В откровенной фотосессии она снялась почти 20 лет назад, когда педагогом еще не работала. О снимках стало известно уполномоченному по правам человека Челябинской области. В результате тренера уволили с формулировкой: «за аморальный поступок, несовместимый с исполнением данной работы».

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ИСТОЧНИК KP.RU