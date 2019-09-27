В Магнитогорске на защиту уволенной за откровенные фото тренера встали родители ее воспитанников
После скандального увольнения тренера по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерины Конопенко на ее место назначили другого преподавателя. Однако ее бывшие воспитанники не ходят на тренировки к новому педагогу.
— Мой сын посетил одно занятие и сказал, что больше не пойдет. Другие мальчишки тоже отказались ходить к новому теренру, — рассказывает мама одного из юного спортсменов.
Почти тридцать учеников Екатерины Конопенко хотят заниматься только у нее. В этом ребят поддерживают их родители. Папы и мамы буквально горой встали на защиту уволенного педагога. По их словам Екатерина отличный тренер, умеющий найти подход к каждому ребенку.
— Наши дети довольны. А разгоревшийся скандал с фотографиями — это дела давно минувших дней и нас это никак не касается. Мы все равно будем водить к ней своих детей, даже если за тренировки придется платить, — говорят родители.
Напомним, педагог допобразования детско-юношеского центра 41-летняя Екатерина Конопенко лишилась работы из-за эротических снимков в соцсети. В откровенной фотосессии она снялась почти 20 лет назад, когда педагогом еще не работала. О снимках стало известно уполномоченному по правам человека Челябинской области. В результате тренера уволили с формулировкой: «за аморальный поступок, несовместимый с исполнением данной работы».
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ИСТОЧНИК KP.RU