«Имеет право на личную жизнь»: минпросвящения РФ об увольнении тренера из Магнитогорска за откровенные фото

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-29T09:08:54+03:00

Снимки были сделаны 19 лет назад. Фото из открытых источников

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Педагоги имеют право на личную жизнь, однако профессия накладывает некоторые обязательства, которые нужно учитывать. Об этом заявил ТАСС замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, комментируя скандальное увольнение тренера по кикбоксингу из Магнитогорска Екатериной Конопенко.

- На мой взгляд, человек, который принимает на себя ответственность быть педагогом, должен соотносить каждое свое действие, касательное его личной жизни с тем, что на него будут смотреть его подопечные, - цитирует издание Виктора Басюка.

Напомним, педагог допобразования детско-юношеского центра 41-летняя Екатерина Конопенко лишилась работы из-за эротических снимков в соцсети. В откровенной фотосессии она снялась почти 20 лет назад, когда педагогом еще не работала. О снимках стало известно уполномоченному по правам человека Челябинской области. В результате тренера уволили с формулировкой: «за аморальный поступок, несовместимый с исполнением данной работы».

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ИСТОЧНИК KP.RU