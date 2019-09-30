Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-30T09:43:47+03:00

На совещании в Озерске обсуждали вопрос кибербезопасности детей

Изменить размер текста: A A

Губернатор Алексей Текслер побывал в Озерске. В закрытом городе, в поселке Новогорный, на базе военизированной спасательной части МЧС, он провел выездное заседание антитеррористической комиссии. Кроме того, Текслер посетил заключительную часть учений «Атом-2019».

На совещании обсудили состояние физической защиты ЗАТО региона и меры по обеспечению антитеррористической защищенности стратегических объектов.

Еще один важный вопрос — защита детей от распространения в интернете деструктивного контента.

— Тема мониторинга информации в сети интернет — это абсолютно профессиональная история. И серьезным образом к этой работе привлекать никаких волонтеров нельзя. Этим должны заниматься профессионалы, которые умеют, знают и понимают как в интернете найти и использовать деструктивную информацию, — подчеркнул Алексей Текслер.

Тактико-специальные учение «Атом-2019» проводит оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Челябинской области. По окончании финальной части Алексей Текслер осмотрел выставку вооружения и техники спасательных подразделений МЧС России и ГК «Росатом».

ИСТОЧНИК KP.RU