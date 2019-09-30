Полиция разыскивает преступников, устроивших стрельбу возле школы в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-30T10:44:13+03:00

Стрелявший приехал на этом автомобиле. Фото: Джавид Гурбанов, соцсети

Им грозит до 10 лет тюрьмы

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Стрельба возле учебного заведения напугала жителей Миасса. Напомним, горожане рассказали о происшествии в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщили, что мужчина на автомобиле из ружья стрелял в другого мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Стрелявший был не один.

— Личности злоумышленников установлены. Проводятся мероприятия, направленные на их задержания, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Также в полиции добавили, что к школе происшествие не имеет никакого отношения. Был выходной день, дети не учились. Просто все случилось рядом.

Возбуждено уголовное дело за Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть вторая 111 УК РФ). Эта часть статьи предусматривает наказание до 10 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU