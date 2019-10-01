В Магнитогорске жительницу пострадавшего от взрыва дома выселяют на улицу
Татьяна Писарева, которая объявила голодовку после взрыва в печально известной многоэтажке, получила уведомление о выселении.
— В нем говорится, что в течение пяти дней я должна сдать ключи от квартиры, в связи с утратой оснований на право занимать данную жилплощадь, — рассказала КП-Челябинск Татьяна.
Несколько лет назад мать-одиночка стала жертвой «черных риэлторов». Тогда мэрия предоставила ей муниципальное жилье на улице Карла Маркса, 164.
После того, как в доме рухнул подъезд и погибли люди, чиновники отказались признать Татьяну Писареву пострадавшей. В отличие от соседей ее семья не получила никаких выплат и компенсаций. Тогда женщина объявила акцию протеста — отказалась от еды. Но это не помогло.
Чиновники не собираются выделять ей квартиру, так как она не имеет статуса нуждающейся. Спор представителей городской мэрии с Татьяной Писаревой должен разрешить суд.
- А выданное ей уведомление является частью судебной процедуры, - рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.
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ИСТОЧНИК KP.RU