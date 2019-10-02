Житель Челябинска пошел пешком дорогой паломников до испанского храма

СЕГОДНЯ 08:18 2019-10-02T08:41:14+03:00

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28-летний челябинец Артем Зубик решил испытать себя на прочность, отправившись в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Туда столетиями стремились паломники, чтобы преклониться к мощам апостола Иакова.

Из Челябинска он полетел в Барселону с пересадкой в Москве, затем добрался на автобусе до Ируна. В этом городе начался его пеший маршрут через города северной Испании.

— Мне предстоит пройти более одной тысячи километров. Сначала до Сантьяго де Компостелла, а затем до края земли, Фистерры. На все про все у меня 36 дней. Это будет не просто, но очень интересно, — написал Артем Зубик, отправляясь в путешествие.

zubikartem 20 минут формулировал желание, уложился в 5 слов, ударил в колокол. Фанаты игры престолов должны узнать это место. Пока я там был, у меня в голове играла та самая мелодия) #gaztelugatxe

Вчера челябинец отчитался в своем Instagram, что за 10 дней он преодолел 314 километров. В дорогу он взял минимум вещей.

zubikartem Зубик Артем

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