2019-10-02T08:41:14+03:00
Общество

Житель Челябинска пошел пешком дорогой паломников до испанского храма

Артем Зубик намерен пройти весь путь за 36 дней
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Фото: Тема Зубик/vk.comФото: Тема Зубик/vk.com
Изменить размер текста:

28-летний челябинец Артем Зубик решил испытать себя на прочность, отправившись в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Туда столетиями стремились паломники, чтобы преклониться к мощам апостола Иакова.

Из Челябинска он полетел в Барселону с пересадкой в Москве, затем добрался на автобусе до Ируна. В этом городе начался его пеший маршрут через города северной Испании.

— Мне предстоит пройти более одной тысячи километров. Сначала до Сантьяго де Компостелла, а затем до края земли, Фистерры. На все про все у меня 36 дней. Это будет не просто, но очень интересно, — написал Артем Зубик, отправляясь в путешествие.

zubikartemzubikartem
20 минут формулировал желание, уложился в 5 слов, ударил в колокол. Фанаты игры престолов должны узнать это место. Пока я там был, у меня в голове играла та самая мелодия) #gaztelugatxe
42 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Вчера челябинец отчитался в своем Instagram, что за 10 дней он преодолел 314 километров. В дорогу он взял минимум вещей.

zubikartemzubikartem
Зубик Артем
32 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему на Шпицбергене нельзя умирать

Как челябинец покорил Арктику, избежав встречи с медведем (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете интересные истории о путешественниках из Челябинска?

Сообщите нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За лето жители Екатеринбурга вылили запасы воды и будут качать ее из Челябинской области
Ипотека от Альфа-Банка стала еще дешевле
Иностранцы в интернете приняли Магнитогорск за американский город
В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Жителя Челябинской области заставляют оплатить долги его тезки
Мальчик из Челябинской области попал на шоу к Максиму Галкину без кастинга
Губернатор Челябинской области встретился с вице-премьером правительства России
«Селедка против водки»: в Магнитогорске подрались представители продуктового магазина и алкомаркета
На трассе М5 в Челябинской области перевернулась легковушка
Мусорка как арт-объект: в Челябинске раскрасили урну
В Челябинской области маршрутчик высадил школьника, которому не хватило пяти рублей
В Челябинской области расширят дорогу М-5
В челябинском лицее вместо школьных пропусков детям навязывают банковские карты
«Трактор» расторг контракт с 22-летним форвардом Егором Бабенко
В Магнитогорске зафиксировали девятое за месяц землетрясение
В Челябинске заработал новый кассационный суд
В Челябинске городские чиновники разрешили вырубать деревья в Саду Победы
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию
Обыски в администрации Сосновского района связаны с делом о мошенничестве
Жителя Челябинска будут судить за попытку убить сына-грудничка
Победа над «Локомотивом» должна настроить игроков «Трактора» на успех и в выездных матчах
Минск-Питер-Екатеринбург: «Трактор» начинает гостевую серию игр
Банк УРАЛСИБ и Mastercard запустили акцию для бизнеса
Пока в Челябинске даже не пожелтели деревья, в Златоусте вовсю катаются на лыжах
Умер еще один пострадавший при столкновении автобуса и грузовика на юге Челябинской области