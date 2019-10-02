Житель Челябинска пошел пешком дорогой паломников до испанского храма
28-летний челябинец Артем Зубик решил испытать себя на прочность, отправившись в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Туда столетиями стремились паломники, чтобы преклониться к мощам апостола Иакова.
Из Челябинска он полетел в Барселону с пересадкой в Москве, затем добрался на автобусе до Ируна. В этом городе начался его пеший маршрут через города северной Испании.
— Мне предстоит пройти более одной тысячи километров. Сначала до Сантьяго де Компостелла, а затем до края земли, Фистерры. На все про все у меня 36 дней. Это будет не просто, но очень интересно, — написал Артем Зубик, отправляясь в путешествие.
Вчера челябинец отчитался в своем Instagram, что за 10 дней он преодолел 314 километров. В дорогу он взял минимум вещей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему на Шпицбергене нельзя умирать
Как челябинец покорил Арктику, избежав встречи с медведем (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете интересные истории о путешественниках из Челябинска?
Сообщите нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU