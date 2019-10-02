Житель Челябинской области жестоко убил семью и вынес из квартиры все золото
В Бродокалмаке 32-летний мужчина пришел в гости к своей 45-летней знакомой и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора.
— Потерпевшей было нанесено множество ударов руками, ногами, табуретом и ножевые ранения, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Чтобы скрыть убийство, он зарезал 14-летнего сына женщины. Затем злоумышленник похитил из квартиры золотые украшения стоимостью более 146 тыс. руб.
Инцидент произошел 23 ноября прошлого года. На днях прокуратура области направила уголовное дело в суд. Мужчине предъявлено две статьи: «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба».
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В Златоусте похоронили многодетную маму. Светлане было 26 лет. Сиротами остались трое детишек, младшей — девять месяцев, старшему — 10 лет. Близкие уверены: ее убил муж. У следователей другое мнение (далее).
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