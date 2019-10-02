2019-10-02T11:22:52+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области жестоко убил семью и вынес из квартиры все золото

Дело направили в суд год спустя
Ирина Фадюшина
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Злоумышленника будут судить по двум статьям уголовного кодексаЗлоумышленника будут судить по двум статьям уголовного кодексаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Бродокалмаке 32-летний мужчина пришел в гости к своей 45-летней знакомой и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора.

— Потерпевшей было нанесено множество ударов руками, ногами, табуретом и ножевые ранения, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Чтобы скрыть убийство, он зарезал 14-летнего сына женщины. Затем злоумышленник похитил из квартиры золотые украшения стоимостью более 146 тыс. руб.

Инцидент произошел 23 ноября прошлого года. На днях прокуратура области направила уголовное дело в суд. Мужчине предъявлено две статьи: «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба».

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В Златоусте похоронили многодетную маму. Светлане было 26 лет. Сиротами остались трое детишек, младшей — девять месяцев, старшему — 10 лет. Близкие уверены: ее убил муж. У следователей другое мнение (далее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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