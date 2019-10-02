2019-10-02T15:50:44+03:00
Происшествия

В Златоусте задержали тирана, который убил мать троих детей

После того, как поднялся шум в прессе, следствие возбудило дело
Ирина Фадюшина
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Фото: vk.comФото: vk.com
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В Златоусте завели уголовное дело в отношении мужа 26-летней матери троих детей Светланы Сергеевой, которая, по первоначальной версии, якобы скончалась от инфаркта.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». По версии следствия, в утреннее время 29 сентября в квартире одного из домов города Златоуста подозреваемый в ходе бытового конфликта нанес несколько ударов своей жене. Впоследствии женщина скончалась, — официально прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Как рассказал журналисту КП-Челябинск источник в правоохранительных органах, решение было принято в связи с широким общественным резонансом. В настоящее время мужчина задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, следователям мужчина заявил, что в ту ночь он был пьян и пытался разбудить Светлану, чтобы поговорить. Он признался, что со злости мог нанести несколько ударов. Но раз в тот момент Светлана уже была мертва, его виновным не признали.

Через три недели будет готово экспертное заключение о причинах смерти, которое сможет более подробно прояснить детали трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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