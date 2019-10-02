В Златоусте задержали тирана, который убил мать троих детей

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-02T15:50:44+03:00

После того, как поднялся шум в прессе, следствие возбудило дело

Изменить размер текста: A A

В Златоусте завели уголовное дело в отношении мужа 26-летней матери троих детей Светланы Сергеевой, которая, по первоначальной версии, якобы скончалась от инфаркта.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». По версии следствия, в утреннее время 29 сентября в квартире одного из домов города Златоуста подозреваемый в ходе бытового конфликта нанес несколько ударов своей жене. Впоследствии женщина скончалась, — официально прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Как рассказал журналисту КП-Челябинск источник в правоохранительных органах, решение было принято в связи с широким общественным резонансом. В настоящее время мужчина задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, следователям мужчина заявил, что в ту ночь он был пьян и пытался разбудить Светлану, чтобы поговорить. Он признался, что со злости мог нанести несколько ударов. Но раз в тот момент Светлана уже была мертва, его виновным не признали.

Через три недели будет готово экспертное заключение о причинах смерти, которое сможет более подробно прояснить детали трагедии.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

От тюрьмы спасла медэкспертиза: в Златоусте отпустили тирана, который избивал… мертвую жену

Корреспонденты КП-Челябинск разбирают очередной случай семейного насилия в Челябинской области (далее)

РАНЕЕ НА ТЕМУ

От тюрьмы спасла медэкспертиза: в Златоусте отпустили тирана, который избивал… мертвую жену

Корреспонденты КП-Челябинск разбирают очередной случай семейного насилия в Челябинской области (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU