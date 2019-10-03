Брак и скачки напряжения: почему новый трамвай перестал колесить по Челябинску

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-03T14:46:56+03:00

Трамвай, который в народе прозвали «Метеор», стоит в депо. Фото: cheladmin.ru

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В Челябинске сломался новый трамвай, который начали тестировать в начале осени. По информации КП-Челябинск, он перестал возить пассажиров с тех пор, как встал в районе вокзала из-за скачка напряжения.

Производитель — Усть-Катавский вагоностроительный завод прямо заявляет: трамвайная инфраструктура во многих российских городах, в том числе и Челябинске, оставляет желать лучшего.

— При выезде специалистов УКВЗ на ЧелябГЭТ была выявлена причина поломки трехсекционного трамвая — выход из строя автоматического выключателя. Брак данной детали и повлек за собой простой нового сложного механизма, — руководитель группы по связям с общественностью УКВЗ Наталья Шкерина. — Для эксплуатации трамвайных вагонов европейского типа, каким является 71-633, требуется улучшенное путевое хозяйство контактной сети.

По словам сотрудников челябинского горэлектротранса, с контактной сетью действительно есть проблемы — она постоянно выдает перепады. Просто стареньким вагонам скачки напряжения нипочем.

Новые запчасти для тестового вагона уже заказали, но срок доставки будет зависеть от поставщика. По договору — в течение 15 дней.

— После установки новых запчастей проведем кратковременную эксплуатацию для определения экономической эффективности пассажиропотока. Затем вагон будет возвращен собственнику, — добавила Наталья Шкерина.

— Вагон стоит в депо. Ждём специалистов УКВЗ, — прокомментировали в пресс-службе городского управления транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU