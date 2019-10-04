В челябинской компании объяснили появление изоленты на табло электронной очереди

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-04T14:57:16+03:00

Экран уже привели в порядок

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Cсотрудники офиса обслуживания абонентов не заклеивали строки терминала выдачи талонов.

— Это была чья-то шутка. На данный момент терминал в офисе по Воровского, 15А проверен, посторонние наклейки убраны, — ответили в компании «Уралэнергосбыт». — В будущем все системы электронной очереди планируется обновить.

Напомним, синюю изоленту на экране заметил клиент компании. Он предположил, что так скрыли лишние строки на табло.

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ИСТОЧНИК KP.RU