2019-10-06T13:54:28+03:00
Общество

Самый популярный активист Челябинска сравнил город с Детройтом

Между двумя мегаполисами обнаружились прямые параллели
Андрей АБРАМОВ
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В Детройте, как и в Челябинске, бездумно расширяли дороги и убивали общественный транспорт. Фото: Лев ВладовВ Детройте, как и в Челябинске, бездумно расширяли дороги и убивали общественный транспорт. Фото: Лев Владов
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Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов вернулся из путешествия по США. Одним из городов на его пути был Детройт. Американский мегаполис печально известен в своем мире. Дело в том, что некогда город процветал и развивался. Однако чрезмерная автомобилизация сгубила его.

— В истории Детройта действительно есть схожие черты с Челябинском, хоть они и существовали в разных политических системах и экономических условиях. Челябинск построен на пересечении торговых путей на границе, как и Детройт. Танковое предприятие Детройта было крупнейшим в мире, уступив место «Танкограду». В годы войны в Челябинске удвоилось население: в 1939 — 270 тыс, в 1956 — 612 тыс. Детройт потерял правительственные заказы в 50-х, а Челябинск — в 90-х. Переход к постиндустриальной экономике ударил по обоим городам, — написал урбанист.

Лев Владов подчеркнул, что в Челябинске сейчас происходят те же процессы, что и в Детройте в XX веке. Главный капитал — люди — уезжает в поисках лучшей доли.

— Заброшенные дома и пустые первые этажи уже не такая редкость для нас, не правда ли? — добавил Владов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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