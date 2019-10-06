СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-06T17:28:31+03:00

Сказки на ночь в Челябинске: на экотропе горожан пугают Кощеем и Бабой Ягой Фото: Ирина Фадюшина

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Новая экотропа в челябинском городском бору, которую открыли в середине сентября, стала местом притяжения горожан всех возрастов. Жаль только день становится коротким, а освещение на ней не сделали, и приходится все успевать засветло.

Впрочем, прогулка с фонариком оказалась не менее увлекательной.

За каждым поворотом на экотропе гостей поджидает сказочный персонаж — Кощей, стерегущий свои богатства, и Аленушка с братцем-козликом, уральская красавица хозяйка Медной горы, избушка на курьих ножках. Кстати, некоторые челябинцы в шутку сравнивают жилище Бабы Яги со студией в центре города.

Как найти новую экотропу? От памятника Курчатову пройдите прямо, мимо спортплощадок и поляны, дойдите до развилки лесных дорожек. Там установлены указатели. Путь займет не более десяти минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU