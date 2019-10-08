Кино будет! В Челябинске открылся новый современный зал на 600 мест

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-08T12:53:44+03:00

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Глава региона Алексей Текслер вырос в Металлургическом районе. Потому знает, какими замечательными были кинотеатры в его детстве. На открытие кинозала в досуговом центре «Испульс» во вторник, 8 октября, губернатор приехал с большим удовольствием. И не мог не вспомнить кинотеатры своего детства:

— Рад приветствовать нас всех на этом замечательном событии — открытии киноцентра «Импульс». Конечно, во времена моего детства этот кинотеатр назывался «Союз», и я это прекрасно помню. Это был центр притяжения для жителей Металлургического района, причем как взрослых, так и детей. Раньше в районе было четыре кинотеатра — «Орленок», «Металлург», «Россия» и «Союз». Когда я сюда полгода назад вернулся, с сожалением узнал, что здесь нет ни одного кинотеатра. Сегодня мы открываем современный, цифровой кинотеатр, где каждый сможет посмотреть любимые фильмы. Кроме того, здесь останется и досуговый центр, — сказал Алексей Текслер.

В декабре прошлого года мэрия Челябинска купила оборудование для кинопоказа стандарта DCI/DCP, на новые кресла. В «Импульсе» теперь есть кинозал на 600 мест. Новейшая история киноцентра началась с комедии для детишек: на первый сеанс пригласили ребятню из окрестных школ.

Первыми зрителями стали ученики из окрестных школ. Фото: gubernator74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU